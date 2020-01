Ibrahimovic, messaggio a Mihajlovic: “Fratello, ti aspetto in campo”

Il messaggio di Ibrahimovic a Mihajlovic nel corso dell’intervista a Verissimo. Ecco le parole dello svedese per l’amico serbo

Sinisa Mihajlovic non ha mai nascosto il sogno di avere Zlatan Ibrahimovic a Bologna. I due hanno un rapporto fortissimo: ci sono stati vari contatti in questi mesi, alla fine però lo svedese ha deciso di tornare al Milan e di declinare l’offerta dei rossoblu.

L’allenatore serbo, con un passato anche sulla panchina rossonera, si è raccontato ai microfoni di Verissimo. Ha parlato della lotta contro la leucemia. Che procede bene, per fortuna. Nel corso dell’intervista, la conduttrice Silvia Toffanin gli ha fatto avere un saluto speciale molto particolare. Era proprio Ibra, che ha dedicato le seguenti parole all’amico Sinisa:

“Avanti amico e fratello! Siamo tutti contenti che sei tornato in panchina. Sapevo che eri il più forte di tutti. Ti aspettiamo in campo ma non crearmi troppe difficoltà quando giocherò contro la tua squadra”.

Ci vorrà un po’ di tempo per l’incontro fra i due in campo. Milan-Bologna infatti si giocherà a fine aprile e sarà sicuramente un bellissimo momento. Ibra, come detto, è stato tentato di andare al Bologna soltanto per Miha. Alla fine ha scelto il Milan. “Lo capisco, ma mi sarebbe piaciuto averlo con me, ci saremmo divertiti“, ha spiegato lo stesso Mihajlovic nel corso dell’intervista.

MILAN UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI