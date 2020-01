Milan, senti Fonseca: “Juan Jesus non è sul mercato”

Fonseca toglie Juan Jesus dal mercato. Il difensore brasiliano è stato accostato al Milan nelle ultime ore

Il Milan è a caccia di rinforzi e ha individuato in Cengiz Under l’uomo giusto per la corsia destra. I rossoneri insistono per lo scambio secco con Jesus Suso, ma dalla capitale non ci sono ancora aperture.

Gianluca Di Marzio ieri ha parlato di un Diavolo convinto di voler acquistare l’esterno turco, tanto da inserire nella trattativa anche Juan Jesus. I rossoneri hanno bisogno di un altro difensore centrale: il brasiliano rappresentava una buona riserva così come anche un sostituto di Rodriguez, visto che in passato ha giocato anche da terzino sinistro. Sulla possibile uscita dell’ex Inter si è espresso oggi Paulo Fonseca in conferenza stampa.

Alla domanda sulla possibile cessione di Juan Jesus, il tecnico portoghese è stato chiaro: “In questo momento non sono sul mercato“. Dichiarazioni che tagliano fuori il Milan così come anche la Fiorentina, altra squadra interessata al giocatore. Ma potrebbe essere una smentita di rito. Intanto il Milan continua ad insistere per Under, mentre l’opzione Dani Olmo si allontana.

In ogni caso un difensore al Milan serve eccome. Per la partita di domani contro l’Udinese Stefano Pioli è costretto a scelte obbligate. Mateo Musacchio è out dai convocati, Léo Duarte rientrerà soltanto a marzo e Matteo Gabbia non è pronto. Giocherà Simon Kjaer insieme ad Alessio Romagnoli, mentre per le fasce gli unici a disposizione sono Conti e Theo Hernandez.

MILAN-UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI