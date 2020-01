Reina, esordio con l’Aston Villa: solo 1-1 con il Brighton

Esordio con un pareggio per Reina con la maglia dell’Aston Villa

Pepe Reina è uno dei giocatori ceduti dal Milan in questa finestra di gennaio. Il portiere è passato all’Aston Villa in prestito con diritto di riscatto. Per lui è un ritorno in Premier League dopo aver giocato per tanti anni con il Liverpool.

Oggi lo spagnolo ha fatto il suo esordio con i Villans nel match di campionato contro il Brighton. La partita si è conclusa con il risultato di 1-1. Un gol subito quindi dall’ex Milan in questo debutto. Un buon punto in trasferta per l’Aston, che ha come obiettivo di quest’anno quello di salvarsi. Attualmente è terzultimo in classifica e l’arrivo di Reina servirà proprio a migliorare la situazione.

Happy with the first game back in the @premierleague after some years! ⚽️ We’ll take this point to build up from there 👊🏼 Thanks to many traveling supporters 💜 Up the @AVFCOfficial! 🦁 #AVFC #UTV pic.twitter.com/CVAqKbRhdk — Pepe Reina (@PReina25) January 18, 2020

Reina è felice di questo esordio nonostante un risultato tutt’altro che entusiasmante. Lo spagnolo a giugno tornerà al Milan. Il contratto con i rossoneri è in scadenza nel 2021; voleva andare all’Aston Villa a titolo definitivo e infatti aveva chiesto alla società la risoluzione contrattuale senza buonuscita. Maldini e Boban però hanno preferito il prestito con diritto di riscatto. Per sostituirlo è arrivato Asmir Begovic.

