Balotelli espulso, salterà Brescia-Milan

Mario Balotelli salterà la sfida tra Brescia e Milan. L’ex rossonero è stato espulso nel match contro il Cagliari per doppia ammonizione dopo insulti all’arbitro.

Mario Balotelli ci ricasca: altra espulsione, l’ennesima, della sua carriera. In Brescia-Cagliari, entrato dalla panchina per cambiare il match, riesce a farlo soltanto in negativo mettendo in ulteriori difficoltà i propri compagni.

Duello aereo in mezzo al campo, l’arbitro tira fuori il giallo per Balotelli. Diffidato, già con la sola ammonizione, avrebbe saltato Brescia-Milan. Ma riesce a far peggio. Preso dal nervosismo per la sanzione a suo avviso ingiusta, insulta l’arbitro, il quale ci mette mezzo secondo a tirare fuori il secondo giallo e dunque il rosso.

Venerdì sera ore 20:45, nell’anticipo della 21.a giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno, Brescia-Milan si giocherà senza Mario Balotelli. Seconda assenza stagionale contro i rossoneri per l’ex di turno, che all’andata non giocò a San Siro perché doveva scontare una lunga squalifica precedente.

