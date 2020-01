Borini, subito gol decisivo in Bologna-Verona

Gol all’esordio per Fabio Borini con la maglia dell’Hellas Verona. L’ex calciatore del Milan è subito decisivo nel pareggio in trasferta contro il Bologna.

Il primo a lasciare il Milan nel corso di questa sessione invernale di calciomercato è stato Fabio Borini. Aveva altri sei mesi di contratto, ma ha preferito andare altrove. Dopo i corteggiamenti dalla Premier League e dal Genoa, è andato all’Hellas Verona.

Subito in gol all’esordio l’ex rossonero, che al Milan si è sempre contraddistinto per voglia e capacità di adattamento ad ogni ruolo, soprattutto durante la gestione Rino Gattuso. Con Marco Giampaolo ha addirittura giocato da interno di centrocampo nel pre-campionato e alla prima partita ufficiale contro l’Udinese in Serie A.

Oggi esordio e gol con la maglia del Verona allo stadio Renato Dall’Ara. Gol di testa da calcio d’angolo all’81’. Decisiva la sua marcatura, che permettere ai veronesi di strappare un punto contro il Bologna, andato in vantaggio nel primo tempo con Bani, poi espulso nella ripresa.

🔴 #SerieATIM #BolognaVerona 1-1

36′ st BORINIIIIII. ALL’ESORDIOOOOO. DI TESTAAAA. DAAAIIIIII!!!!!

Lazovic la mette in mezzo dopo essere entrato in area da sinistra: Borini la schiaccia dentro!#DaiVerona #sudiamocelA pic.twitter.com/INESz80rWs — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) January 19, 2020

LE PAGELLE DI MILAN-UDINESE 3-2