Sky – Under, l’agente vuole il Milan: la Roma attende

Calciomercato Milan: novità da Gianluca Di Marzio sulla trattativa per Cengiz Under, esterno che piace ai rossoneri, in uscita dalla Roma. Attenzione al suo agente.

Domenica di calcio, ma anche di mercato, con il Milan che vuole rinforzare gli esterni. Il nome è sempre quello di Cengiz Under, ma la Roma visto l’infortunio di Zaniolo e il non arrivo di Matteo Politano, è costretta a temporeggiare.

Non può, al momento, lasciar partire il turco altrimenti rimarrebbe pesantemente scoperta sulla fascia destra. Aggiornamenti in tal senso arrivano da Gianluca Di Marzio intervenuto nel corso della trasmissione domenicale su Sky Sport.

L’esperto di calciomercato ha riferito delle novità riguardanti proprio l’agente di Under, che starebbe spingendo per un addio alla Roma: “La Roma non ha mai aperto al Milan. L’agente vuole portare Under via dalla Roma, ma i giallorossi aspettano un’offerta”.

Dal canto suo il Milan ha un esterno che potrebbe servire ai giallorossi, ovvero Jesus Suso. In rossonero non ha ormai più nulla da spartire. Lo spagnolo è ai margini, criticato dai tifosi e snobbato ancora una volta da Stefano Pioli: terza panchina consecutiva tra Cagliari, SPAL (in Coppa Italia) e oggi contro l’Udinese.

