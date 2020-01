Ibrahimovic: “Vittoria che ci aiuta mentalmente. Scaliamo la classifica”

Intervista per Zlatan Ibrahimovic nel post di Milan-Udinese. Ecco le sue parole al canale svedese “Cmore Sweden”.

Non è riuscito a far gol davanti al proprio pubblico, ma il suo apporto è stato indiscutibilmente importante per il Milan nella partita contro l’Udinese. Parliamo di Zlatan Ibrahimovic, il quale sa bene che era fondamentale vincere quest’oggi.

Ai microfoni del canale svedese Cmore Sweden, Ibra analizza il match: “Troppo importante vincereper dare continuità alla vittoria di Cagliari e per scalare la classifica. Non è stata la nostra miglior partita. È stata dura, soprattutto dopo il loro vantaggio. Ma averla ribaltata e vinta ci ha aiutato mentalmente a far crescere la fiducia nei nostri mezzi”.

