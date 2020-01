Classifica Serie A aggiornata, Milan a -1 dal Cagliari – FOTO

La classifica di Serie A aggiornata dopo la vittoria del Milan in casa contro l’Udinese. L’Europa League è vicinissima e il calendario promette bene.

Milan a un passo dall’Europa League. Grazie al pazzo successo di quest’oggi e in attesa dei prossimi risultati, il Diavolo si porta momentaneamente a -1 dal Cagliari sconfitto una settimana fa attualmente 6° a quota 29 punti.

I sardi, reduci da quattro sconfitte consecutive, sono attesi quest’oggi dalla trasferta di Brescia. Un match non proprio così impossibile in realtà, ma il sorpasso potrebbe consumarsi la prossima settimana quando faranno visite all’Inter a San Siro.

Al contempo, infatti, la formazione di Stefano Pioli andrà a Brescia per la partite contro le Rondinelle. I rossoneri hanno una grande chance per rientrare nel treno Europa e non possono più fallire. Ecco la classifica aggiornata di Serie A qui di seguito:

