Milan, Rebic: “Felice di dimostrare il mio potenziale. Ragioniamo gara per gara”

Milan-Udinese 3-2, il commento a caldo di Ante Rebic subito dopo il triplice fischio. L’attaccante croato commenta la sua doppietta e il momento di crescita della squadra.

Milan, parla il grande protagonista Ante Rebic. Eroe a sorpresa del lunch match di questa 20a giornata di Serie A, l’attaccante croato ha rilasciato alcune dichiarazioni a bordo campo ai microfoni di DAZN.

Ecco quanto riferito dal giocatore, ovviamente entusiasta per la super doppietta: “Continuo a lavorare per migliorare, sono soddisfatto per aver dimostrato quello che posso fare sul campo e sono contento di questa doppietta”.

E’ un Diavolo con una fiducia rinnovata questo del 2020. Merito – sottolinea Rebic – anche dei neo acquisti milanisti: “Sono arrivati giocatori importi e di personalità come Ibrahimovic, Kjaer e sul campo anche si vede”. Ma Rebic preferisce non sbilanciarsi a proposito del possibile traguardo di questo Milan.

Nonostante un’Europa League ormai distante solo un punto in attesa del Cagliari, il 26enne si mantiene giustamente cauto: “Dobbiamo pensare partita dopo partita, dobbiamo ragionare alla giornata e non soffermandoci a obiettivi a lungo termine. Ora dobbiamo pensare solo e subito alla prossima partita”. Testa solo a Brescia-Milan dunque.

In zona mista Rebic, ai microfoni dei giornalisti presenti, ha aggiunto: “Tre punti importanti, ora pensiamo solo al Brescia. Ibrahimovic? Giocare con lui è importante, per me e pertutta la squadra. Ci aiuta con la sua qualità ed esperienza”.

