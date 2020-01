Milan, Leão: “Ibrahimovic mi dà tanti consigli. Oggi dobbiamo segnare subito”

Milan-Udinese, il commento di Rafaek Leão nel pre partita di San Siro. Il talento lusitano ha parlato dell’ostacolo casalingo di quest’oggi e del feeling con Zlatan Ibrahimovic.

Milan-Udinese: dopo il turnover in Coppa Italia, spazio di nuovo al tandem Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leão. E proprio l’attaccante portoghese è intervenuto ai microfoni di Milan Tv nel pre partita del lunch match di quest’oggi a San Siro.

Col morale alto dopo il gol a Cagliari e in generale una crescita evidente, il talento lusitano mostra subito convinzione per questo nuovo appuntamento: “Siamo pronti, vogliamo ottenere altri tre punti a casa e davanti ai nostri tifosi. Ci speriamo soprattutto per loro”.

Leão ha già individuato la chiave della gara: “Dobbiamo cercare di segnare subito nei primi 45 minuti, così da mettergli pressione le prosieguo della partita”. C’è tempo anche per un commento per il suo nuovo compagno di reparto, il fuoriclasse Ibra: “Ci stiamo allenando anche insieme e mi sta dando tanti consigli. Nell’ultima partita abbiamo segnato entrambi, il che significa che stiamo crescendo tanto”.

L’ex Lilla ha poi ripetuto lo stesso concetto ai microfoni di DAZN: “Ibrahimovic mi sprona ogni giorno a fare meglio. E come se avessi un fratello maggiore nello spogliatoio. Cerco di ascoltare i suoi consigli per migliorare”.

Milan-Udinese, formazioni ufficiali: rientra Donnarumma, Ibrahimovic c’è