Milan Udinese, formazioni ufficiali: rientra Donnarumma, Ibrahimovic c’è

Le formazioni ufficiali di Milan Udinese, in campo oggi alle 12:30 per la 20^ giornata di Serie A

Tutto pronto a San Siro per Milan–Udinese, gara valida per la 20^ giornata di Serie A. I rossoneri cercano la seconda vittoria di fila in campionato; la terza se consideriamo anche il successo in Coppa Italia.

Stefano Pioli e Roberto Gotti hanno scelto le formazioni ufficiali della gara. Il mister rossonero recupera Gianluigi Donnarumma, che invece aveva saltato la SPAL in Coppa Italia. Gigio sarà titolare. In difesa c’è Kjaer al posto dell’infortunato Musacchio, presente Castillejo ancora largo a destra. Suso ancora out per la terza volta consecutiva. In attacco ormai coppia collaudata Ibrahimovic–Leao.

Per l’Udinese confermate le previsioni della vigilia. Okaka affianca Lasagna, pericolo numero uno per il Milan (a San Siro ha segnato tantissimo). De Paul guiderà il centrocampo da mezzala sinistra, Mandragora e Fofana a fare lavoro di quantità in mezzo al campo. In difesa c’è Ekong in mezzo con Becao e Nuytinck.

Milan-Udinese, le formazioni ufficiali

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Leao.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.