Milan, Conti: “Grande reazione, vittoria merito del pubblico” 

Milan-Udinese 3-2, il commento di Andrea Conti nel post partita di San Siro. L’esterno sottolinea la reazione della squadra e dà ampio merito alla tifoseria rossonera presente sin dal primissimo minuto.

Milan-Udinese 3-2, arriva anche il commento di Andrea Conti. L’esterno rossonero, titolare quest’oggi al posto di un acciaccato Davide Calabria, ha infatti detto la sua ai microfoni di DAZN nel post partita.

Il 25enne ha analizzato così il match vinto al fotofinish: “Penso che abbiamo avuto un’ottima reazione e non era facile. Abbiamo preso goal a 10 minuti dalla fine e c’era poco tempo, ma grazie al nostro pubblico che ci ha spinto fin dall’inizio siamo riusciti a ottenere in extremis questa vittoria di fondamentale importanza”.

Diavolo in difficoltà nella prima parte: “Sì, abbiamo concesso un po’ più del solito ma abbiamo trovato un’ottima squadra di fronte”, ammette l’ex Atalanta. Tuttavia: “Il gioco di squadra c’è stato, ma in realtà c’è stato quasi in tutte le partite tranne Bergamo. Cosa di siamo detti all’intervallo? Niente di particolare. Questa volta abbiamo sfruttato meglio le occasioni. Penso alla gara col Sassuolo dove non siamo riusciti a bloccarla per esempio. Oggi invece ne abbiamo fatti tre”.

