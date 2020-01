Milan-Udinese, spettatori e incasso: i dati ufficiali 

Milan-Udinese, altro pienone a San Siro per il lunch match della 20a giornata di Serie A. Malgrado un’annata non esaltante e un orario piuttosto scomodo, la tifoseria risponde ancora alla grande.

E’ ancora pienone a San Siro, nonostante una stagione finora non esaltante e malgrado un orario non proprio comodissimo. Anche questo lunch match della 20a giornata, infatti, registra dati particolarmente positivi alla scala del calcio.

Come comunica la stessa società con i dati ufficiali, Milan-Udinese ha infatti registrato 56.107 spettatori per un incasso da 1.497.576,54 di euro. Uno sprint importante per la squadra sul piano umorale e per la società sull’aspetto economico, trattandosi di un milione e mezzo per una gara non di cartello e, appunto, senza essere in corsa per i primi posti della classifica.

Un dato che ha doverosamente sottolineato anche il Ds Frederic Massara nel pre partita. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il dirigente rossonero ha evidenziato la spinta e l’impegno della tifoseria: “La vicinanza del pubblico la sentiamo moltissimo e lo si vede anche dai 60 mila spettatori di quest’oggi. E’ una vicinanza che ci aiuta, spinge la squadra nonostante non sia stata una stagione finora positiva. Sentiamo il calore e siamo convinti che questo possa dare un grande impulso”.

Milan, Massara: “Tranne occasioni non sono previsti altri rinforzi”