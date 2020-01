Pres. Fenerbahce: “Non possiamo acquistare giocatori”. Salta Rodriguez?

Rischia di saltare definitivamente il passaggio di Rodriguez al Fenerbahce. Il presidente del club turco spiega perché

Come anticipato in Olanda, c’è un intoppo per il passaggio di Ricardo Rodriguez al Fenerbahce. Ci sarebbe un problema di natura burocratica dietro questa situazione. Ecco perché il PSV Eindhoven continua a sperare.

A spiegare come stanno le cose è Ali Koç, presidente del club turco: “Non possiamo acquistare nuovi giocatori a partire da oggi. La federazione turca ci ha comunicato la decisione nella serata di ieri. Faremo ricorso immediato, spero che l’arbitrato si riunisca velocemente. Il problema va affrontato in maniera urgente”.

