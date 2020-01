Dalla Spagna: il Barcellona pensa anche a Piatek per l’attacco

Krzysztof Piatek può lasciare il Milan nel mercato di gennaio. La società rossonera attende offerte. Intanto il Barcellona sta valutando il suo acquisto per sostituire Luis Suarez.

Il gol ritrovato in Coppa Italia contro la SPAL non è bastato a Krzysztof Piatek per riprendersi il posto da titolare. In Milan-Udinese è stato ancora Rafael Leao ad affiancare Zlatan Ibrahimovic.

Il centravanti polacco ha guardato tutta la partita dalla panchina e rimane sul mercato. La società rossonera è disposta a trattare la sua cessione, ma solamente a titolo definitivo e partendo da non meno di 30 milioni di euro come valutazione del cartellino. Finora sono arrivate solamente offerte di prestito con diritto di riscatto e sono state tutte rifiutate.

Piatek piace soprattutto in Premier League, dove più società si sono fatte avanti: Aston Villa, West Ham, Newcastle United e Tottenham. Ma anche in Spagna ha degli ammiratori. Sfumata la pista Siviglia, il Mundo Deportivo ribadisce che il numero 9 del Milan è tra le opzioni per l’attacco del Barcellona.

La squadra catalana ha bisogno di un nuovo centravanti, dato che deve rinunciare a Luis Suarez per infortunio. I dirigenti stanno lavorando per dare al neo-allenatore Quique Setien un rinforzo nel reparto offensivo. Ci sono più profili valutati e tra questi rientra pure Piatek. Da vedere se il Barcellona farà un’offerta concreta per l’ex Genoa.

