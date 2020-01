Januzaj, l’agente: “Accetterebbe il Milan, ci sono contatti”

Dirk de Vriese, agente di Adnan Januzaj, ha rivelato che sono reali i contatti con Milan e Roma per il trasferimento dell’esterno della Real Sociedad.

In queste ore si parla di un interessamento da parte del Milan per Adnan Januzaj. L’esterno destro belga può lasciare la Real Sociedad in questa sessione invernale del calciomercato.

Il club rossonero sta cercando di cedere Jesus Suso, ormai fuori dal progetto, e valuta alcuni profili per sostituirlo. Tra questi, oltre a Cengiz Under, c’è proprio l’ex Manchester United. Un talento in attesa di esplodere e che potrebbe approdare in Serie A proprio per fare il salto di qualità che gli manca.

Dirk de Vriese, agente di Januzaj, ha parlato a calciomercato.com confermando che c’è la volontà di lasciare la Real Sociedad e che la Serie A è un’opzione considerata. A proposito di Milan, ha confermato i contatti: “Sì, posso confermarlo. Se Adnan accetterebbe? Assolutamente sì“. Al procuratore è stato domandato pure se l’arrivo del calciatore a Milanello dipenda dalla cessione di Jesus Suso: “Si, è una possibilità“.

De Vriese ha spiegato che c’è pure un interesse concreto da parte della Roma, che comunque sta ancora cercando di chiudere con l’Inter per l’arrivo di Matteo Politano. Dovesse saltare definitivamente la trattativa, allora l’assalto al 24enne belga partirebbe in maniera decisa. Il Milan, probabilmente, deve attendere di vendere Suso prima.

Sportmediaset – Milan, attento: Lipsia e Wolverhampton ti soffiano Olmo