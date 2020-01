Crudeli esulta al gol di Rebic: “Godo come un riccio” – VIDEO

L’amarezza e poi l’esplosione di gioia di Tiziando Crudeli per la vittoria del Milan in extremis sull’Udinese con gol di Ante Rebic. Guarda il video dell’esultanza.



La vittoria del Milan sull’Udinese in extremis ha riacceso gioie e speranze nei tifosi milanisti sia allo stadio che dalle proprie case. E Tiziano Crudeli, storico tifoso-commentatore rossonero ha esultato alla sua solita maniera al gol di Ante Rebic.

Inatteso e insperato, per lui come per altri tifosi del Milan. Crudeli con rassegnazione ha commentato il gol del 2-2 firmato da Kevin Lasagna, poi la speranza sull’azione di Ibra e il sussulto alla giocata di Rebic che finta il tiro, poi con il sinistro trova il gol. Esplosione di gioia, inevitabile, e le urla in studio: “Non è possibile, non è possibile”, incredulo anche lui. Poi l’esclamazione: “Godo ancora, nonostante la mia età, godo come un riccio“. Abbraccia tutti e ribadisce: “No ragazzi, non è possibile“.

