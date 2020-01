Giudice Sportivo, multa per il Milan. Bennacer entra in diffida

Giudice Sportivo, per il Milan una multa da 4mila euro. Intanto Bennacer entra in diffida e rischia la squalifica

Oggi, come di consueto, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo per qualifiche e multe. Confermato lo stop di due turni a Mario Balotelli, espulso in Brescia-Cagliari, e quindi salterà, come all’andata, la sfida al “suo” Milan.

Diverse decisioni hanno coinvolto ancora il club rossonero. Infatti il Giudice Sportivo ha inflitto una multa di 4mila euro al Diavolo “avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa cinque minuti“. In effetti la partita contro l’Udinese è iniziata un po’ più tardi rispetto all’orario canonico delle 12:30. Per questo motivo arriva quindi un’ammenda abbastanza pensate per questa motivazione.

Intanto si segnala anche l’entrata in diffida di un giocatore fondamentale per il Milan di oggi: parliamo di Ismael Bennacer, uno dei migliori di questo periodo positivo dei rossoneri. L’ex Empoli, che lavora tantissimo in fase di interdizione, è solito fare molti falli e quindi prendere quasi sempre l’ammonizione. Finora è a quarto, alla prossima scatta la squalifica.

Sarebbe una grave perdita per il Milan quella dell’algerino. Fra due giornate è in programma il derby contro l’Inter e Bennacer serve tantissimo a Stefano Pioli. Dopo il Brescia, invece, c’è l’Hellas Verona a San Siro, altro avversario molto difficile da affrontare. Dovrà mantenere la calma e provare, se possibile, a non metterci il piede.

RODRIGUEZ AL FENERBAHCE, CI SIAMO: LE NOVITA’