Rodriguez al Fenerbahce si sblocca. Bellanova torna in Italia

Rodriguez al Fenerbahce, ci siamo. Intanto un altro ex Milan, dopo Cutrone, è pronto a rientrare in Italia dopo sei mesi all’estero

Il Milan lavora principalmente sulle uscite in questi giorni. Ricardo Rodriguez dovrebbe essere la quarta cessione di questo gennaio, dopo Caldara, Reina e Borini. Il suo passaggio in Turchia, al Fenerbahce, è stata bloccata da un problema di natura burocratica.

Infatti la Federazione ha bloccato il mercato del club. Stando a quanto riporta Sky Sport, in queste ultime ore l’affare si starebbe finalmente sbloccando. Il Milan lo cede in prestito con obbligo di riscatto. Dopo l’ufficialità, Maldini e Boban dovranno prendere un sostituto: Robinson del Wigan e Hickey degli Hearts sono i nomi più caldi, ma occhio all’opzione Juan Jesus, che potrebbe finire nell’affare Suso-Under.

Intanto Gianluca Di Marzio ha dato una notizia importante che non riguarda direttamente il Milan. Infatti pare che l’Atalanta sia ad un passo dal chiudere per l’acquisto di Raoul Bellanova dal Bordeaux. Si tratta di un ex Primavera rossonero, passato l’estate scorsa in Francia in scadenza di mercato. In realtà il Milan lo aveva ceduto un anno fa, nel gennaio 2019, per circa un milione, ma poi lo ha tenuto in prestito con la Primavera fino a giugno.

Ora, come successo con Patrick Cutrone, dopo sei mesi all’estero, dove non ha trovato grande fortuna, il giocatore si prepara a rientrare in Italia. Si tratta di un esterno a tutta fascia di grande spinta, perfetto per il gioco di Gian Piero Gasperini. Tante critiche ha subito il Milan per averlo fatto partire, ma in quel ruolo c’erano già Calabria e Conti.

