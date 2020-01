Milanello Live, ripresa degli allenamenti verso Brescia-Milan – FOTO

Milanello, riprendono gli allenamenti: il Milan si prepara alla sfida di venerdì sera contro il Brescia in trasferta. Ecco il report completo della seduta.

Ripresa degli allenamenti a Milanello, squadra a lavoro dopo la vittoria sull’Udinese a San Siro per preparare la sfida di venerdì sera: Brescia-Milan, seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A.

Dopo il lunedì di riposo, oggi squadra a lavoro agli ordini di Stefano Pioli. A seguire la ripresa degli allenamenti, erano presenti al centro sportivo di Milanello i tre dirigenti rossoneri: Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara.

Il report dell’allenamento pomeridiano da acmilan.com: attivazione muscolare per tutti in palestra, con una serie di esercizi agli attrezzi; a seguire, squadra in campo suddivisa in due gruppi. Il primo, composto dai giocatori impegnati domenica, ha svolto lavoro aerobico lungo il perimetro del campo.

Il secondo gruppo invece ha effettuato un lavoro tecnico focalizzato inizialmente sul possesso palla e successivamente su alcune simulazioni di gioco con aperture, cross e tiri in porta. Per questo secondo gruppo, partitella finale su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi. Il programma di domani, mercoledì 22 gennaio, prevede un allenamento al mattino: ritrovo a Milanello per colazione.

Let’s keep the momentum going 💪🏻

Continuiamo a spingere, ragazzi 💪🏻#SempreMilan pic.twitter.com/9Km240VTAC — AC Milan (@acmilan) January 21, 2020

