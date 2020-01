Il Mattino – Dani Olmo, anche il Napoli è interessato

Anche il Napoli si iscrive alla corsa per Dani Olmo, talento della Dinamo Zagabria accostato più volte al Milan. In pole position c’è il Lipsia però.

Uno dei giocatori più chiacchierati di queste settimane di calciomercato è Dani Olmo, 21enne talento della Dinamo Zagabria. Entro fine gennaio vorrebbe lasciare la Croazia per trasferirsi in un campionato più competitivo.

Il Milan è interessato al fantasista spagnolo e ha già mosso dei passi ufficiali con Zvonomir Boban. Sembra che il club rossonero stia lavorando più in ottica estiva che per l’immediato. Alcuni media croati avevano rivelato l’esistenza di un accordo con la Dinamo Zagabria, ma le alte commissioni richieste dagli agenti hanno bloccato tutto.

In pole position su Olmo adesso sembra esserci il Lipsia, che ha avviato una trattativa concreta e conta di chiudere un’intesa in fretta per evitare che altre concorrenti si inseriscano. Attenzione al Wolverhampton, a proposito. Ma pure al Napoli, che secondo il quotidiano Il Mattino è tra le società che apprezzano molto il talento catalano. Gli azzurri, comunque, non intendono partecipare ad aste.

Olmo può lasciare la Dinamo Zagabria per circa 25 milioni di euro, bonus inclusi. Questi possono essere giorni decisivi per il suo futuro. Il Milan spera ancora di riuscire ad assicurarselo, ma tra Lipsia e altri club concorrenti non sembrano esserci i rossoneri in prima fila per il fantasista cresciuto nel Barcellona.

