Milan, l’intermediario Luci e l’agente di Paquetà in sede

L’agente Alessandro Luci a Casa Milan per Jean Marcelin, difensore dell’Auxerre. Poi è arrivato pure Eduardo Uram, procuratore di Lucas Paquetà.

Giornata di incontri oggi a Casa Milan. Dopo il colloquio con l’agente sudamericano Agustin Jimenez, c’è stato quello con l’intermediario Alessandro Luci dell’agenzia Football Factory, partner della Arena 11 in Germania.

Secondo le informazioni raccolte dai colleghi di calciomercato.com, la dirigenza rossonera e l’agente hanno discusso soprattutto di Jean Marcelin, difensore classe 2000 dell’Auxerre. A Milanello è arrivato Simon Kjaer nella medesima posizione, però potrebbe arrivare anche un altro centrale e consentire a Matteo Gabbia di partire in prestito per giocare.

Successivamente a Casa Milan è arrivato anche Eduardo Uram, agente di Lucas Paquetà. Il futuro del centrocampista brasiliano è in bilico, dato che attualmente nella squadra rossonera è una riserva. Da settimane si parla di una possibile cessione, ma non è ancora arrivata alcuna offerta da 35 milioni di euro. Il club è disposto a venderlo, però non intende fare sconti sul prezzo.

Era emerso un apprezzamento del Paris Saint-Germain, che per adesso non ha avanzato proposte interessanti. Leonardo è il direttore sportivo del club parigino e colui che portò Paquetà al Milan poco più di un anno fa. Tuttavia, è difficile dire se il PSG metterà sul tavolo i 35 milioni di cui sopra. Anzi, visto il rendimento dell’ex Flamengo, oggi appare improbabile nonostante il talento riconosciuto al brasiliano.

