Sky – Milan, offerti Zaracho e Florentino. Gabbia rinnoverà il contratto

Dopo aver spiegato la situazione di Dani Olmo, il noto giornalista Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha parlato anche di altre vicende di calciomercato riguardanti il Milan.

Il club rossonero non è convinto di prestare Matteo Gabbia al Parma. Infatti c’è soddisfazione per come si allena e dunque la sua cessione in prestito è tutt’altro che vicina al momento. Oggi il giovane difensore e il suo agente Tullio Tinti erano a Casa Milan per discutere con la dirigenza. Sembra che il ragazzo possa rinnovare il proprio contratto.

Oggi sono stati offerti il fantasista Matias Zaracho del Racing Avellaneda e il centrocampista Florentino Luìs del Benfica. In sede si sono visti i rispettivi agenti, Agustin Jimenez e Bruno Carvalho Santos. Da capire se si possono sviluppare delle trattative concrete nei prossimi giorni per questi due giocatori.

Ci sono diversi procuratori che stanno proponendo i propri giocatori al Milan, sia per questo mercato di gennaio che in vista di quello estivo. Paolo Maldini e Zvonimir Boban ascoltano, poi prenderanno delle decisioni. Comunque entro la fine di questa sessione ci si attendono dei movimenti da parte della dirigenza rossonera.

