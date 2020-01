Milan, Dani Olmo obiettivo per l’estate: la strategia 

Milan, si punta Dani Olmo per l’estate: come svela La Gazzetta dello Sport, la società prova a giocare d’anticipo per bruciare la concorrenza.

Dani Olmo è un grande obiettivo del Milan, ma per l’estate più che per questa sessione invernale. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i contatti relativi a questo periodo sono proiettati principalmente in vista di giugno.

L’intento, infatti, è quello di raggiungere l’intesa nella prossime settimane così da assicurarselo a fine campionato. Ci sarà dunque l’affondo nelle prossime settimane, col quale si proverà a raggiungere il traguardo per fine campionato.

Milan, si punta Dani Olmo per la sessione estiva

Classe 1998, per il club risponde a tutte le caratteristiche del rinforzo ideale: è giovane ma ha già dimostrato il suo livello, può giocare in più ruoli ed è dotato di tecnica e velocità. E anche se costa già un bel po’, può valorizzarsi ancor di più.

25 milioni di euro: è questo, all’incirca, il prezzo del suo cartellino. Al quale però bisogna aggiungere ingaggio e commissioni, per un totale di 40. Ma il Diavolo non vuole partecipare ad ulteriori aste scatenate in virtù anche della scadenza nel 2021, così proverà a muoversi appunto d’anticipo rispetto alle concorrenti.

Bisogna battere soprattutto Lipsia e Wolverhampton, ma si punta sull’influenza che Paolo Maldini e il connazionale Zvonimir Boban possono esercitare sul giocatore. Finora non c’è stata un’offerta ufficiale della società, ma presto – assicura la Gazzetta – la società entrerà nel vivo e farà il possibile per assicurarsi il giocatore.

Al di là dell’offerta economica che deve ancora essere preparata e inoltrata, verrebbe proposto al giocatore un ruolo tecnico di primo piano. Il disegno è quello di nuovo Milan all’insegna dei giovani super talentuosi. Gianluigi Donnarumma tra i pali, Theo Hernandez sugli esterni, Ismael Bennacer al centro e Rafael Leão in attacco. A questi, poi, si aggiungerebbe appunto un gioiello assoluto come Olmo che aumenterebbe ulteriormente il patrimonio.

Rodriguez al Fenerbahce si sblocca. Bellanova torna in Italia