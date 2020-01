Politano verso il Napoli. Roma-Suso si riapre: Under la chiave

Politano va al Napoli, la Roma è su Suso e il Milan vuole Under. L’intreccio di mercato sull’asse Milano-capitale che riguarda gli esterni

I soliti cari intrecci di calciomercato. Protagoniste la Roma e il Milan in primis, con Napoli e Inter che seguono. Matteo Politano al centro di tutto: obiettivo dei rossoneri, era praticamente dei giallorossi, ora invece è diretto al Napoli. Un triangolo che, a meno di nuovi clamorosi colpi di scena, si chiuderà nelle prossime ore.

I rapporti fra la Roma e l’Inter, proprietaria del cartellino di Politano, si sono raffreddati dopo gli eventi della scorsa settimana. Abile De Laurentiis ad approfittarne, ora la trattativa è in dirittura d’arrivo. Gennaro Gattuso avrà un nuovo esterno d’attacco. Lo ha chiesto anche Stefano Pioli, nonostante un Samu Castillejo in grande spolvero. Ma alternative non c’è ne sono: né a destra e né a sinistra, dove si alternano, zoppicando, Calhanoglu e Bonaventura.

Maldini spinge per Under

Paolo Maldini ha un forte gradimento per Cengiz Under, in gol contro il Genoa nell’ultima partita di campionato della Roma. Che, a sua volta, perso Politano, è di nuovo alla ricerca del sostituto di Nicolò Zaniolo, fuori dai campi fino a fine anno. Qui entra in gioco Jesus Suso, uno degli uomini più chiacchierati in casa Milan. I giallorossi, che avevano già pensato a lui a inizio gennai, potrebbero tornare in corsa.

Lo spagnolo interessa ma Petrachi, al momento, ha aperto soltanto al prestito. No secco del Milan. Che lo cede o a titolo definitivo o, alternativa gradita, in scambio secco con Under. Mancano meno di dieci giorni alla fine del calciomercato e la Roma, che sta valutando anche Januzaj e Shaqiri, ora ha una certa fretta.

Siviglia su Suso

Maldini e Boban attendono. Ieri l’incontro in sede con Suso, che ha chiesto di andar via perché ha capito che per lui non c’è più spazio. La Roma gli piace, ma preferirebbe tornare in Spagna. Il Siviglia di Monchi (ex giallorosso, a proposito di intrecci) lo vuole a breve potrebbe formulare un’offerta. Il rapporto è ormai rotto, alla prima occasione utile il giocatore andrà via. Il Milan vuole Under, la Roma riflette.