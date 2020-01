Brescia-Milan, arbitrerà Valeri: le designazioni complete

Oggi l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha comunicato i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/2020 in programma per questo fine settimana.

Per Brescia-Milan di domani sera è stato scelto Paolo Valeri. Di seguito le designazioni complete.

BRESCIA – MILAN Venerdì 24/01 h. 20.45

VALERI

BINDONI – PRENNA

IV: GIUA

VAR: DI BELLO

AVAR: LONGO

FIORENTINA – GENOA Sabato 25/01 h. 18.00

ORSATO

CALIARI – FIORE

IV: IRRATI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: LO CICERO

H. VERONA – LECCE

ABISSO

PAGANESSI – AFFATATO

IV: ROS

VAR: CHIFFI

AVAR: TOLFO

INTER – CAGLIARI h. 12.30

MANGANIELLO

PRETI – BRESMES

IV: PEZZUTO

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI

NAPOLI – JUVENTUS h. 20.45

MARIANI

MANGANELLI – GIALLATINI

IV: LA PENNA

VAR: ROCCHI

AVAR: DEL GIOVANE

PARMA – UDINESE

SOZZA

CARBONE – FIORITO

IV: DOVERI

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN

ROMA – LAZIO h. 18.00

CALVARESE

PERETTI – ALASSIO

IV: PASQUA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SCHENONE

SAMPDORIA – SASSUOLO

PICCININI

TEGONI – BACCINI

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LIBERTI

SPAL – BOLOGNA Sabato 25/01 h. 15.00

FABBRI

COSTANZO – VALERIANI

IV: PAIRETTO

VAR: MASSA

AVAR: VIVENZI

TORINO – ATALANTA Sabato 25/01 h. 20.45

GUIDA

CECCONI – ROCCA

IV: MARINELLI

VAR: MARESCA

AVAR: DI VUOLO

Niente Milan, Dani Olmo è vicinissimo al Lipsia: le ultime news