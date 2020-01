Sportmediaset – Piatek offerto a Gattuso: il retroscena

Calciomercato Milan | Krzysztof Piatek poteva riabbracciare il suo ex allenatore Gennaro Gattuso a Napoli: ecco l’indiscrezione.

Il futuro di Krzysztof Piatek è in discussione. Secondo la redazione di Sportmediaset il polacco dovrebbe restare al Milan fino al termine della stagione, nonostante le prove opache recenti.

Ma prima di prendere questa decisione, Piatek è stato vicino a riabbracciare un suo vecchio allenatore. Infatti, come ha riportato il giornalista della suddetta emittente Dario Di Donato, al Napoli è stato offerto il cartellino di Piatek.

Un retroscena che risale a qualche giorno fa. Pare che agli azzurri, alla ricerca di un attaccante per migliorare il reparto (in caso di addio di Llorente), sia stato proposto il numero 9 del Milan.

L’idea è nata da alcuni intermediari, che hanno ipotizzato di portare Piatek nuovamente alla corte di Gennaro Gattuso. Tra i due c’è stato lo scorso anno un discreto feeling, tanto che il classe ’95 aveva esordito col botto al Milan, segnando 9 reti nel girone di ritorno.

Un’ipotesi però bocciata dallo stesso Gattuso, che pare aver chiuso le porte ad un trasferimento di Piatek al Napoli. Due i presunti motivi del rifiuto: i partenopei avevano bisogno di rinforzi in altri reparti. Inoltre Gattuso vuole con sé calciatori sicuri e in forma per uscire dalla crisi.

Difficile che Piatek potesse fare al suo caso, visto il momento di appannamento con il Milan. Ad oggi le ultime news parlano di una permanenza quasi forzata del polacco a Milanello.

Brescia-Milan, Corini teme Ibrahimovic: “Giocatore incontenibile”