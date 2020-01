Diretta Brescia-Milan LIVE, risultato e cronaca in tempo reale

Brescia-Milan in diretta in tempo reale. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto sulla partita di questa sera al Rigamonti

Benvenuti alla diretta testuale di Brescia–Milan, la gara che apre la 21^ giornata di Serie A. Vi forniremo qui gli aggiornamenti minuto per minuto su ciò che succederà allo stadio Rigamonti.

I rossoneri vogliono vincere per raggiungere la terza vittoria di fila in campionato; la quarta, se consideriamo la partita di Coppa Italia contro la SPAL. Stefano Pioli ha caricato l’ambiente in conferenza stampa. Punterà ovviamente su Zlatan Ibrahimovic in attacco in coppia con Rafael Leao. Simon Kjaer a sorpresa favorito a Mateo Musacchio, out per la seconda partita di fila.

BRESCIA-MILAN IN STREAMING: CLICCA QUI PER IL VIDEO

Le formazioni ufficiali

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Dessena, Tonali, Bisoli; Romulo; Torregrossa, Ayé.

Allenatore: Corini.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rafael Leao.

Allenatore: Pioli.