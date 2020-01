Brescia-Milan, Donnarumma: “Sappiamo soffrire. Vogliamo l’Europa”

Gianluigi Donnarumma ancora protagonista in Brescia-Milan 0-1. Il portiere rossonero ha compiuto alcune parate molto importanti questa sera allo stadio Mario Rigamonti.

Al termine del match si è concesso ai microfoni di Sky Sport per alcune considerazioni sulla vittoria: «Un Milan che sa soffrire. Sapevamo che venire qui non sarebbe stato facile. C’è voluta una prova di forza di tutti. Siamo stati lì, abbiamo tenuto botta e siamo riusciti a fare gol vincendo la partita. Siamo contenti».

La crisi è alle spalle e si può puntare alla qualificazione in Europa? Gigio risponde così: «Il nostro obiettivo è l’Europa. Dobbiamo continuare così. Non ci dobbiamo rilassare, non dobbiamo pensarci minimamente. Ci aspetta un’altra battaglia in Coppa Italia martedì, vogliamo la semifinale. Da domani testa al Torino».

Si può puntare pure alla Champions? Donnarumma commenta: «Pensiamo partita per partita, non ci fermiamo. Adesso guardiamo a martedì, poi a domenica prossima. Speriamo di vincere più partite possibile e a fine stagione faremo i conti».

Nelle ultime 5 partite il Milan ha preso gol solo contro l’Udinese, in totale 6 clean sheet nelle ultime 9. Gigio commenta: «Siamo più compatti, ci lavoriamo tanto in allenamento. Ringrazio i difensori, ma è merito di tutta la squadra e bisogna proseguire così».

