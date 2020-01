Pioli: “Grande impatto di Rebic. Padre di Piatek? Non mi interessa”

Stefano Pioli al termine di Brescia-Milan ha parlato in conferenza di Ante Rebic e ha preferito non commentare delle parole del padre di Krzysztof Piatek.

Stefano Pioli soddisfatto della vittoria, ma non della prestazione del Milan a Brescia. Si tratta di 3 punti fondamentali per classifica e morale, però c’è tanto lavoro da fare per migliorare.

Durante la conferenza stampa di fine partita ha speso parole di elogio per il match-winner Ante Rebic: «Ha fatto benissimo. Sta bene fisicamente e ha avuto un grandissimo impatto».

A Pioli è stato domandato anche delle parole del padre di Krzysztof Piatek, il quale ha detto che il figlio non vuole fare la riserva e può lasciare il Milan: «Non ho niente da commentare sulle dichiarazioni del papà di Piatek. Non mi interessa».

L’allenatore rossonero è stato interpellato pure su Sandro Tonali, talento importante del centrocampo del Brescia: «Io parlo dei giocatori che ho a disposizione». Grande prestazione del ragazzo stasera contro la squadra rossonera.

Parole al miele per Zlatan Ibrahimovic, leader del gruppo rossonero fin dal suo arrivo a Milanello: «È un valore aggiunto, ma anche i suoi compagni sono stati bravi. La squadra ha dimostrato di essere convinta delle proprie qualità».

