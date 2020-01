Niente cessione in prestito per Matteo Gabbia in questa finestra invernale del calciomercato. Nonostante il pressing del Parma, il Milan terrà il difensore.

Finora pochissimo spazio, ma Matteo Gabbia è un ragazzo molto apprezzato nell’ambiente Milan. Tanto impegno in allenamento e comportamento sempre professionale.

Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile cessione in prestito al Parma, ma oggi il quotidiano La Repubblica scrive che il difensore centrale 20enne non partirà. Il club rossonero sembra intenzionato a tenersi il giocatore, anche perché altrimenti dovrebbe prendere un sostituto e in questi giorni di calciomercato le priorità sono altre.

Gabbia, che ha esordito in Coppa Italia durante il secondo tempo di Milan-SPAL, avrebbe voluto andare in prestito per giocare con più continuità. Le richieste non mancavano, però la sensazione è che resterà a Milanello fino al termine della stagione. Sa che le occasioni saranno poche, ma continuerà a dare il massimo in ogni allenamento per farsi trovare pronto in caso di necessità.

A giugno, assieme alla dirigenza, il ragazzo poi valuterà se andarsene o rimanere. Probabilmente l’idea di un prestito sarebbe l’ideale per consentirgli di maturare esperienza e farlo rientrare poi al Milan maggiormente pronto per indossare una maglia pesante. Nell’immediato non escludiamo comunque che il Parma torni a farsi sotto per convincere il club rossonero a cedere il giovane difensore centrale, nonostante Paolo Maldini e Zvonimir Boban abbiano fatto sapere la propria posizione.

Tuttosport – Paquetà-PSG: tre possibili pedine di scambio per il Milan