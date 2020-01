Classifica Serie A, il Milan è al sesto posto – FOTO

La classifica di Serie A aggiornata. Il Milan, con i tre punti di Brescia, raggiunge il sesto posto

Il Milan vince la terza partita consecutiva a Brescia. Partita decisa ancora una volta da Ante Rebic, entrato di nuovo nella ripresa al posto di Rafael Leao. L’attaccante croato si ripete dopo la spettacolare prestazione contro l’Udinese.

Adesso la squadra di Stefano Pioli vola al sesto posto in classifica, ovviamente in attesa delle altre partite. In ogni caso è comunque un buon risultato perché finalmente il Diavolo, per la prima volta in questa stagione, vede da molto vicino l’Europa. La Champions è ancora molto lontana, ma questa terza vittoria di fila (quarta, considerando la Coppa Italia) dà fiducia a tutto l’ambiente.

Il Milan supera così il Cagliari, impegnato domenica contro l’Inter a San Siro. Ci sono buone possibilità che i rossoneri possano mantenere questo vantaggio. E intanto si avvicina anche l’Atalanta, distante adesso solo quattro punti (nel week-end giocherà a Torino contro i granata).

BRESCIA MILAN 0-1: GOL E HIGHLIGHTS DEL MATCH – VIDEO