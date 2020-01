Ex Milan – Honda, possibile futuro in Brasile: trattativa col Botafogo

Keisuke Honda potrebbe trasferirsi in Brasile, dove è il Botafogo a volerlo ingaggiare. L’ex Milan, dopo l’addio al Vitesse, è pronto a ripartire.

La carriera di Keisuke Honda potrebbe proseguire in Brasile. In questo momento è in corso una trattativa per un suo trasferimento al Botafogo. Lo rivelano i colleghi di Lance.com.br.

Nelson Mufarrej, presidente del club, ha dato il via libera all’ingaggio del 33enne fantasista giapponese. Lunedì c’è stato un incontro con gli agenti dell’ex Milan, rimasto svincolato dopo la brevissima esperienza in Olanda nel Vitesse. Si cerca un accordo sul contratto. L’offerta prevede una parte fissa più dei bonus legati a presenze e obiettivi raggiunti.

L’arrivo di Honda viene visto positivamente dal Botafogo, sia per ragioni tecniche che commerciali. Il fantasista nipponico dopo aver chiuso la sua avventura al Milan nel 2017, si è trasferito prima in Messico al Pachuca e poi in Australia al Melbourne Victory. A novembre 2019 ha firmato un contratto fino a fine stagione con il Vitesse, però il 23 dicembre è stato risolto a causa di alcuni problemi finanziari societari.

Il giocatore è alla ricerca di una nuova stimolante esperienza e il Brasile è destinazione gradita. La trattativa con il Botafogo è in corso e c’è la possibilità che Honda giochi nel campionato Brasileirao nel 2020. Sono attese novità nei prossimi giorni.

