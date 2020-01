Milan, Massara: “Paquetà giocatore sensibile, solo fantomatiche offerte”

Calciomercato Milan: dichiarazioni di Frederic Massara nel pre-partita di Brescia-Milan. Il dirigente rossonero ha parlato di Lucas Paquetà e Ricardo Rodriguez.

Nel corso del pre-partita di Brescia-Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Frederic Massara. Il direttore sportivo rossonero ha parlato in primis di calciomercato.

Inevitabile la domanda su Lucas Paquetà, che si è auto-escluso da questa trasferta: “Assolutamente no, è un professionista serissimo, sensibile e responsabile. Periodo di appanamento, non si sente al meglio. Hanno deciso con l’allenatore di non portarlo a Brescia, non c’è nessun problema. Offerte? Sono voci, sempre più intense in questi giorni. Fantomatiche offerte per lui, dette dai media. E’ un giocatore forte”.

Proprio su Paquetà, oggi ha parlato il suo agente Eduardo Uram. Queste le sue parole, riportate dal giornalista di Lancenet, Carlos Bandeira de Mello: “Siamo in Italia con Lucas e non ha una condizione depressiva, né ha motivo di essere depresso. È accompagnato dalla sua famiglia, sostenuto da tutti. Un ritorno in Brasile è completamente escluso”.

Si è sbloccata invece la situazione Ricardo Rodriguez in uscita, prossimo ad andare al Fenerbahce. Il punto sullo svizzero e sul match di stasera: “Intanto è in panchina, concentrato. Noi giochiamo contro un Brescia insidioso, noi vogliamo continuare nel nostro percorso. Servirà una grande prestazione”.

Chisuura sulla permanenza di Franck Kessie: “Se rimane? Certo!”