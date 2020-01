Gazzetta – Brescia-Milan, le pagelle: eroe Rebic, male due rossoneri 

Brescia-Milan 0-1: le pagelle de La Gazzetta dello Sport. E’ inevitabilmente Gianluigi Donnarumma il migliore in campo, ma ci sono anche due insufficienti.

Brescia-Milan, ci sono due non promossi tra le fila rossonere per La Gazzetta dello Sport di oggi. Si tratta di Hakan Calhanoglu e Rafael Leão, ai quali va appena un modesto 5.5 in pagella.

Il migliore in campo, invece, è inevitabilmente Gianluigi Donnarumma a cui va un immenso ma meritato 7.5. Bene l’intera difesa: voto 6 per Andrea Conti in sofferenza ma capace comunque di tener botta, sufficienza anche per Alessio Romagnoli, Simon Kjaer e anche per un Theo Hernandez meno esplosivo del solito.

6.5 invece sulla fascia per Samuel Castillejo, ancora all’insegna di corsa e quantità. Stessa valutazione per Ismael Bennacer sempre più equilibratore di questa formazione e 6 per Frank Kessie. Calhanoglu – considerato il peggiore in campo dal quotidiano – non brilla al suo rientro. Nel nuovo assetto tattico sembra perdersi: non crea e non è molto utile in fase difensiva.

In attacco, oltre al deludente Leão, voto 6 per Zlatan Ibrahimovic. Sbaglia un rigore in movimento nella prima parte, ma è sempre nel vivo del gioco ed è lui a creare il movimento che porta al gol nella seconda. Rete firmata ancora Ante Rebic: voto 7 all’attaccante croato. 6 in pagella invece per Stefano Pioli: la sua squadra ha imparato anche a soffrire sui campi di provincia.

Milan, Pioli: “Finalmente un’altra mentalità. Il punto sul mercato”