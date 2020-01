Sky – Milan, colloquio con l’agente di Piatek: le ultime

Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara a confronto con il procuratore di Krzysztof Piatek. Il numero 9 del Milan non è felice della situazione.

Nella serata di oggi incontro a Milano tra la dirigenza rossonera e l’agente di Krzysztof Piatek. È Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, a dare la notizia sul proprio sito ufficiale.

Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara ha parlato con il procuratore dell’attaccante del suo futuro. In questo momento l’ex Genoa è dietro a Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao nelle gerarchie di Stefano Pioli, che considera Ante Rebic la prima alternativa al portoghese e vede il polacco solamente come sostituto di Ibra.

Il padre di Piatek ieri ha espresso malcontento per la situazione del figlio, che ha voglia di giocare e non di fare panchina. La volontà del numero 9 del Milan è quella di essere centrale in un progetto tecnico-tattico, anche per poter arrivare pronto all’Europeo 2020. La situazione attuale in rossonero non lo rende felice e per questo si parla da giorni di un suo possibile trasferimento altrove.

Il papà di Piatek ha spiegato che ci sono offerte, anche se finora tutte che prevedono la formula del prestito. Invece il Milan chiede una cessione definitiva per circa 35 milioni di euro. Forse ci può essere qualche spiraglio per il prestito solamente inserendo l’obbligo di acquisto del cartellino al termine della stagione. L’ex Genoa piace in Premier League e Ligue 1, stando ai rumors circolati.

