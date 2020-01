Olmo: “Ecco perché ho scelto Lipsia”. Spunta un retroscena sul Bayern

Dani Olmo spiega la decisione di lasciare la Dinamo Zagabria per il Lipsia. Sull’ex obiettivo del Milan c’era stato pure l’inserimento del Bayern Monaco.

Dani Olmo proseguirà la propria carriera in Germania. Oggi è stato reso ufficiale il suo trasferimento dalla Dinamo Zagabria al Lipsia.

Un’operazione che è costata al club tedesco 25 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus facilmente raggiungibili più ulteriori altri 5 milioni di più difficile realizzazione. La Dinamo Zagabria ha ottenuto anche una percentuale che varia dal 10 al 20% in base alla cifra alla quale il giocatore verrà rivenduto in futuro.

Olmo è felice delle scelta fatta, ritenuta ideale per la sua crescita dopo le stagioni passate in Croazia: «Ho visto il percorso di successo dell’RB Leipzig negli ultimi anni. È un club giovane e attraente che mi convince con la sua filosofia di sviluppare giocatori di talento e di fidarsi di loro. Non vedo l’ora di conoscere la squadra il più rapidamente possibile e di stare in campo con loro. Vorrei contribuire con i miei punti di forza per aiutare a rimanere in alto in campionato e avere successo in tutte le competizioni il più a lungo possibile».

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul suo sito ufficiale ha rivelato che il Bayern Monaco ha provato a inserirsi su Olmo negli ultimi giorni. Il club bavarese ha tentato di beffare il Lipsia offrendo circa il 30% in più alla Dinamo Zagabria. Il talento spagnolo aveva ormai dato la propria parola e non ha cambiato idea.

