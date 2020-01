Milan, la Roma vuole tenere Under: la situazione

Al Milan piace il talento turco Cengiz Under, ma la Roma non sembra disposta a trattare la sua cessione. Il club rossonero, intanto, deve cedere Jesus Suso.

Il Milan sta cercando di cedere Jesus Suso e cerca un giocatore per sostituirlo nel medesimo ruolo. Tra i tanti nomi circolati c’è quello di Cengiz Under.

Il 22enne esterno offensivo turco è un talento che piace alla dirigenza rossonera, che ha avviato dei contatti con il suo entourage e la Roma per sondare la possibilità di portarlo a Milanello. Era emersa l’ipotesi di uno scambio con il già citato Suso, ma il club giallorosso sembra aver virato su Carles Perez del Barcellona per quella posizione.

Inoltre, stando a quanto scritto dai colleghi di calciomercato.it, la Roma non sembra intenzionata a cedere Under. Salvo sorprese, l’ex talento dell’Istanbul Basaksehir rimarrà alla corte di Paulo Fonseca. Non è escluso che il Milan possa lo stesso rifarsi avanti, ma la dirigenza giallorossa per adesso appare poco propensa a trattare la cessione del giocatore.

Paolo Maldini, Frederic Massara e Zvonimir Boban devono comunque pensare a cedere Suso prima di poter prendere un sostituto. In questo momento sembra il Siviglia il club maggiormente interessato a lui. Il direttore sportivo Monchi lo apprezza molto e sta provando a portarlo in Andalusia. La trattativa è in corso e possono esserci sviluppi importanti nei prossimi giorni.

