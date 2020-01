Le ultime dalla Spagna sul passaggio di Suso al Siviglia. Operazione in dirittura d’arrivo, già decisa la formula e il sostituto

Jesus Suso sarebbe davvero ad un passo dal Siviglia. Ieri le prime indiscrezioni dalla Spagna in merito a questa trattativa. Poco fa è arrivata la conferma da José Manuel Garcia, giornalista sportivo spagnolo molto vicino alle vicende del club andaluso.

Come scrive su Twitter, l’operazione fra il Milan e il Siviglia sarebbe quasi chiusa. Prestito con obbligo di riscatto sarebbe la formula pattuita. Prima di mettere nero su bianco, però, Stefano Pioli ha chiesto un sostituto e la dirigenza sembra averlo individuato in Januzaj della Real Sociedad. Il giocatore è stato a lungo cercato anche dalla Roma, che però ha deciso di virare su Carles Perez del Barcellona.

Il Milan ha scelto Januzaj

Ecco di seguito il contenuto del tweet di Garcia, il giornalista spagnolo: “Confermo che il Siviglia sta negoziando con il Milan per Suso. Operazione quasi chiusa. Cessione in prestito con obbligo di riscatto. Cosa succede allora? Pioli non vuole lasciar andar via Suso senza prima prendere un sostituto. Januzaj della Real Sociedad è il prescelto“.

Il Milan quindi, stando alle informazioni del collega, avrebbe scelto di puntare su Januzaj, un esterno destro con caratteristiche molto simili a quelle di Samu Castillejo. Qualche anno fa era considerato un sicuro crack, ma nel corso degli anni non è riuscito a rispettare le promesse. In Spagna ha trovato un po’ di continuità ma parliamo di un giocatore che di certo non fa la differenza.

Chiaramente i rossoneri devono sostituire Suso. Il sogno era Cengiz Under della Roma, ma Petrachi e Fonseca non ne vogliono sapere. Si è parlato anche di Dani Olmo, da oggi ufficiale al Lipsia. Fatti tanti altri nomi, ma a quanto pare è Januzaj il prescelto, come lo ha definito Manuel Garcia. Con la cessione del numero otto l’acquisto di un nuovo esterno è obbligatorio.