Milan Femminile, colpaccio a Bergamo: Conc stende l’Orobica

Vittoria di misura ed in extremis del Milan Femminile. La squadra di Maurizio Ganz vince ancora superando in trasferta l’Ororbica.

Soffre, combatte e vince. Il Milan Femminile continua la sua marcia verso le zona alte della classifica di Serie A con un altro successo importantissimo.

Le rossonere di mister Maurizio Ganz erano oggi di scena a Bergamo, sul campo della temibile Orobica. Ne è scaturito un match davvero complicato e combattuto.

Il Milan si è imposto per 1-0 in terra bergamasca, grazie al gol vincente arrivato soltanto all’88’ minuto grazie a Dominika Conc. La centrocampista rossonera è stata abile a ribadire in rete una respinta corta del portiere avversario su giocata personale della solita Valentina Giacinti.

Una vittoria come detto sofferta, ma meritata. E’ stato il Milan infatti a creare le occasioni più importanti: nel primo tempo il portiere dell’Orobica Lonni si era salvata in maniera decisiva su Giacinti e Bjorg. Nella ripresa è stato il palo di Zigic a salvare le padrone di casa.

La determinazione delle ragazze rossonera è stata decisiva. Un successo, quello di misura odierno, che porta il Milan al terzo posto in classifica, a quota 26 punti. La zona Champions League è ora alla portata.

