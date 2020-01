Milan, sarà Robinson il vice di Theo Hernandez: ci siamo

Milan, addio a Ricardo Rodriguez: c’è Antonee Robinson al suo posto. L’esterno del Wigan è il prescelto del Diavolo per il ruolo di vice Theo Hernandez è c’è già un’intesa di massima.

Nemmeno il tempo di salutare virtualmente Ricardo Rodriguez, che il Milan ha già trovato il suo sostituto. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, è praticamente fatta per la cessione dello svizzero e per l’approdo di un nuovo terzino: Antonee Robinson del Wigan.

La diatriba con la UEFA, infatti, è stata risolta. Dopo il recente stop al mercato del Fenerbahce, ieri la federcalcio turca ha dato l’ok per la sua riapertura e la società ora può chiudere la trattativa col Diavolo.

Milan, addio Rodriguez: c’è Robinson

Prestito con obbligo di riscatto, sarà questa la formula dell’operazione. L’esterno classe 92, il quale ha chiesto espressamente e fortemente una cessione per tornare a giocare con continuità, dirà così addio al club a tre anni dal suo approdo dal Wolfsburg.

Nelle casse del Milan andranno ben 6 milioni di euro, i quali potrebbero essere reinvestiti in estate per Robinson appunto. Come infatti riferisce Ts – con alcune conferme anche dal CorSport – è praticamente fatta per il suo sbarco in rossonero.

Il giocatore, classe 97, arriverà in prestito con riscatto fissato a una dozzina di milioni. Il quotidiano non specifica se si tratterà di prestito od obbligo, ma in ogni caso si tratta di una condizione in ogni caso vantaggiosa non portando un esborso immediato.

Il Milan ha così – giustamente – deciso di puntare su un giovane per il ruolo di vice Theo Hernandez. Ex Real Madrid che ha intanto già più che raddoppiato il proprio valore di mercato: approdato per circa 20 milioni nell’ultima estate, ora ne vale almeno 45-50. L’obiettivo ora è ripetersi in proiezione anche con l’esterno britannico di appena 22 anni.

Milan, Pioli: “Finalmente un’altra mentalità. Il punto sul mercato”