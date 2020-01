Classifica Serie A dopo 21^ giornata: il Milan vede l’Europa – FOTO

La classifica aggiornata di Serie A dopo la 21^ giornata di Serie A. Il Milan vede finalmente l’Europa

Si è appena conclusa la 21^ giornata di Serie A. Il Napoli ha battuto a sorpresa la Juventus al San Paolo per 2-1. Gli azzurri, dopo aver vinto in Coppa Italia contro la Lazio, provano così a rilanciare la propria stagione con Gennaro Gattuso in panchina.

La 21^ giornata si è aperta venerdì sera con Brescia–Milan. I rossoneri hanno vinto la terza partita di fila e hanno raggiunto il sesto posto in classifica. Al momento però condividono la posizione, a 31 punti, con Cagliari e Parma, due belle sorprese di questo campionato. La zona Champions League è lontana otto punti. Difficile, ma non impossibile. Servirebbe un lungo filotto di vittorie.

L’Inter oggi ha pareggiato a San Siro 1-1 contro il Cagliari ma ha guadagnato un punto sulla Juventus, ora distante tre punti. Tanto rammarico per Antonio Conte che avrebbe potuto accorciare in maniera importante sui rivali bianconeri. In zona retrocessione Spal, Genoa e Brescia restano negli ultimi tre posti a 15 punti. Rischia tanto la Sampdoria, avanti solo cinque punti.

La classifica di Serie A aggiornata