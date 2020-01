Inter-Cagliari, cori contro Ibrahimovic dalla Curva Nord

Cori offensivi contro Ibrahimovic nel corso di Inter-Cagliari di oggi dalla Curva Nord, cuore del tifo nerazzurro. C’è già aria di derby

C’è già aria di derby a San Siro. In campo ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic, che ritroverà da avversario l’Inter dopo diversi anni dall’ultima volta. Con la maglia nerazzurra ha giocato per tre anni e ha vinto tantissimo. Poi il passaggio al Barcellona e, dopo una sola stagione, il “tradimento”.

Il trasferimento al Milan non è mai andato giù ai tifosi interisti. Che non hanno mai perso l’occasione di esprimere il loro “odio” nei confronti dello svedese. Lo hanno fatto anche oggi, al ‘Giuseppe Meazza’, nel corso di Inter-Cagliari. Durante il secondo tempo, infatti, dalla Curva Nord sono arrivati dei cori molto forti proprio contro Ibrahimovic. Un modo per scaldare l’ambiente in vista del derby che sta per arrivare.

Chiaramente i tifosi nerazzurri temono e non poco Zlatan. Che, in questo primo mese di Milan, ha dimostrato di essere ancora decisivo nonostante i 38 anni. Da quando c’è lui, i rossoneri hanno vinto quattro partite e pareggiato contro la Sampdoria (il giorno del suo debutto). Ora c’è l’Hellas Verona a San Siro, poi il derby contro l’Inter. Un’occasione per “vendicarsi” dei cori e zittire i tifosi avversari come ha già fatto più volte in passato.

INTER-CAGLIARI 1-1: LA CLASSIFICA AGGIORNATA