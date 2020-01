Serie A, il Cagliari ferma l’Inter a San Siro: la classifica

Serie A, la classifica dopo Inter-Cagliari 1-1: i sardi trovano il pareggio nel finale e rispondono al Milan per la zona Europa League.

Inter-Cagliari 1-1, finisce così il lunch match della 21a giornata di Serie A. Alla rete lampo di Lautaro Martinez risponde il gol di Radja Nainggolan nel finale, il quale complica i piani sia ai nerazzurri che ai rossoneri.

Con questo pareggio, infatti, i sardi salgono nuovamente al 6° posto in classifica, equiparando il Diavolo a quota 31 punti ma in vantaggio per la differenza reti. La squadra di Stefano Pioli aveva centrato il sorpasso nell’anticipo di venerdì espugnando il campo del Brescia per 2-0, ma oggi è arrivata puntuale la risposta cagliaritana.

E nonostante salgano a ben 7 le partite senza vittorie per la squadra di Rolando Maran, il pareggio che arriva da San Siro è piuttosto importante per i rossoblu. Ora si attende Parma-Udinese di quest’oggi: se anche gli emiliani dovessero vincere, a quel punto diventerebbero tre le squadre appaiate in classifica a quota 31.

Cagliari e Parma che si incroceranno però alla prossima giornata alla Sardegna Arena, mentre il Milan ospiterà il Verona in casa. Un altro potenziale match per i rossoneri, prima di un esame di maturità chiamato derby.

