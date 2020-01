Trattativa in corso per Suso al Siviglia, affare già impostato. Le ultimissime di mercato da Gianluca Di Marzio

Jesus Suso e il Siviglia non sono mai stati così vicini. Il giocatore ha chiesto al Milan di andar via. Contro il Brescia l’ennesima panchina ed esclusione. Ormai Samu Castillejo gli ha tolto il posto e il passaggio al 4-4-2 lo mette ai margini della rosa.

La scorsa settimana c’è stato un incontro fra Suso e il Milan in sede; lo spagnolo sta trattando la sua cessione in prima persona perché non ha un agente. Negli scorsi giorni le voci sull’interesse concreto del Siviglia, ieri la conferma da un giornalista molto vicino alle vicende del club andaluso. Ora Gianluca Di Marzio, tramite il proprio sito, ha fornito gli ultimi aggiornamenti su questa trattativa già impostata.

Secondo il noto giornalista, infatti, il Milan e il Siviglia avrebbero già trovato la formula per questo affare: prestito di 18 mesi con diritto di riscatto che diventa obbligatorio con il raggiungimento di determinati obiettivi. Ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare ma le parti sono al lavoro per arrivare ad un accordo definito. Come detto, la trattativa è già ben impostate e potrebbe chiudersi nelle prossime ore.

La crisi di Suso

Per Suso è un momento molto difficile. Con il Brescia la quarta panchina di fila, cioè da quando Stefano Pioli ha deciso di cambiare modulo. Il 4-4-2 non si sposa bene con le sue caratteristiche, idonee soltanto al 4-3-3. Le prestazioni positive di Castillejo hanno contributo a rendere Suso un giocatore praticamente ai margini. Per lui c’era l’opzione Roma, ma il Milan voleva Under in cambio. Ora c’è solo il Siviglia come unica possibilità. Vedremo se la trattativa andrà a buon fine o meno.