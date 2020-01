Piatek offerto al Chelsea. Tottenham ancora interessato

Piatek sarebbe stato offerto anche al Chelsea per sostituire Giroud. Sul polacco c’è ancora il forte interesse del Tottenham. Le ultimissime di calciomercato del Milan.

Potrebbe esserci la Premier League nel futuro di Krzysztof Piatek. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, la crescita di Rafael Leao e il momento magico di Ante Rebic gli hanno tolto spazio. Il padre è stato chiaro: se non gioca va via.

Il Milan non è contrario alla cessione, anzi. Lui, così come Jesus Suso e Lucas Paquetà, sono finiti nella lista dei cedibili da tempi non sospetti. Ad inizio gennaio si è parlato con insistenza di un forte interesse del Tottenham per il Pistolero. José Mourinho cerca un sostituto di Harry Kane, che si è infortunato gravemente, e l’ex Genoa era un’opzione. Nelle ultime settimane però non ci sono state indiscrezioni in merito.

SCAMBIO PAQUETA’-BERNARDESCHI: LE ULTIMISSIME

Oggi Sky Sport ha rilanciato questa voce: si sarebbero riaperti infatti i colloqui fra il Milan e il Tottenham per Piatek. Ma occhio anche ad un altro club londinese. Come riporta Nicolò Schira su Twitter, gli agenti del polacco lo avrebbero offerto anche al Chelsea, che a breve dirà addio a Olivier Giroud (destinato all’Inter).

Mancano solo cinque giorni alla fine di questo mercato. I rossoneri aspettano un’uscita e trattano quella di Piatek e di Suso (che può andare al Siviglia). Una delle cessioni potrebbero spingere Maldini e Boban a fare un acquisto importante dell’ultimo minuto sull’esterno.