Suso, addio vicino. E il Milan vira su Florentino

Calciomercato Milan | I rossoneri sono pronti a concludere una doppia operazione entrata/uscita per la prossima settimana di trattative.

Jesus Suso sta cominciando a fare le valigie. L’armadietto di Milanello non è ancora stato svuotato, ma sembra mancare ormai molto poco ai saluti.

Lo spagnolo è pronto a volare verso Siviglia. Le ultime indicazioni della Gazzetta dello Sport parlano di un accordo ormai prossimo tra il Milan ed il club andaluso.

Suso lascerà molto probabilmente i rossoneri esattamente dopo cinque anni dal suo arrivo. Era il gennaio 2015 quando il Milan di Adriano Galliani lo strappò al Liverpool per una cifra iniqua, visto che era a soli sei mesi dalla scadenza del contratto.

Suso al Siviglia: i dettagli del trasferimento

Come detto manca molto poco alla fumata bianca. Suso ha già dato l’ok da un paio di giorni al ritorno in Spagna. Verso Siviglia, squadra che è in piena lotta per la zona Champions League.

Ma la società iberica dovrà cambiare la formula di trasferimento. La prima offerta di prestito con diritto di riscatto non piace al Milan, che deve monetizzare sulla cessione di Suso, anche in proiezione futura.

L’accordo si dovrebbe trovare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, magari per un’operazione complessiva da 20-25 milioni di euro. L’alternativa, ovvero la Roma, sembra ormai fuori dai giochi, visto che puntava al prestito secco e non oneroso.

Milan, sprint per il giovane Florentino

Non appena avrà sistemato Suso in uscita, il Milan si fionderà secondo la Gazzetta su un obiettivo ormai dichiarato del mercato di riparazione.

Occhi puntati su Florentino Luis, centrocampista centrale del Benfica classe ’99. Un talento di prospettiva che il Milan segue da più di un anno. Ma che ora è pronto ad accaparrarsi con un investimento forte.

Florentino non occupa lo stesso ruolo di Suso, ma i dirigenti del Milan hanno bisogno di rinforzare la mediana più che le corsie esterne. Non è da escludere ad inizio della prossima settimana un blitz a Lisbona per cercare di chiudere la trattativa in tempi brevi.

