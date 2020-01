Il Paris Saint Germain valuta il possibile acquisto di Krzysztof Piatek per sostituire Edinson Cavani in attacco. Il numero 9 del Milan piace a Leonardo.

Il futuro di Krzysztof Piatek può essere lontano dal Milan. Il giocatore è scontento della sua situazione attuale e preferisce andarsene. Il club è disposto ad accontentarlo, però serve l’offerta giusta.

Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara chiedono una cessione a titolo definitivo per una cifra vicina ai 35 milioni di euro spesi un anno fa. Nonostante il rendimento stagionale non esaltante, il centravanti polacco ha comunque fatto vedere di poter segnare se messo nelle giuste condizioni.

Calciomercato Milan, Leonardo porta Piatek al PSG?

Il club che in queste settimane si fatto avanti con più decisione è il Tottenham, che però non sembra intenzionato a fare un’offerta cash da 30 milioni e preferisce un’operazione di scambio. Sono già circolati i nomi di possibili contropartite tecniche da inserire nella trattativa. Uno di questi è Erik Lamela, esterno offensivo destro che ha già giocato in Italia con la maglia della Roma.

Piatek piace in Premier League, non solo al Tottenham, ma anche in Ligue 1. Nelle scorse ore il quotidiano Le Parisien ribadisce che pure il Paris Saint-Germain sta pensando al numero 9 del Milan. Con la probabile partenza di Edinson Cavani, ci sarà la necessità di acquistare un nuovo centravanti. Il direttore sportivo Leonardo conosce bene il polacco per averlo portato al Milan un anno fa.

Al dirigente del PSG non dispiacerebbe neppure prendere Lucas Paquetà, ma la sua valutazione (20 milioni) e quella della società rossonera (30 milioni) sono distanti al momento. Una vera e propria offerta per il centrocampista brasiliano non è arrivata ancora. L’ex Flamengo è un altro scontento, visto che ha uno status da riserva oggi e dunque preferirebbe lasciare Milanello nei prossimi giorni.

Calciomercato Milan, Suso verso Siviglia: formula e cifre dell’operazione