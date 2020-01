Di Marzio: “Scambio Paquetà-Bernardeschi, nessun passo avanti”

Le ultimissime sullo scambio fra Lucas Paquetà e Federico Bernardeschi. Ecco le parole di Gianluca Di Marzio sulla situazione attuale.

Federico Bernardeschi al Milan e Lucas Paquetà alla Juventus, è questa l’idea balzata alle cronache nelle ultime ore. Gianluca Di Marzio, dopo le smentite della scorsa settimana, ne ha parlato ieri ovviamente ai microfoni di Sky Sport.

Questa sera, al consueto appuntamento con Calciomercato – L’Originale, il noto giornalista ha dato gli ultimi aggiornamenti su questa voce: “Le società ne hanno parlato nei giorni scorsi ma si è bloccato per differenze di ingaggio. Il colloqui non è ripartito, ma lo teniamo così in sottofondo. Anche oggi non ci sono stati passi avanti“.

Niente da fare quindi. A meno di clamorosi colpi di scena, Paquetà rimarrà al Milan almeno fino a giugno. Il brasiliano vive un momento molto complicato, ma sarà compito di Stefano Pioli provare a recuperarlo. Parliamo comunque di un giocatore importante con qualità sopra la media. In certe fasi della partita potrebbe tornare molto utile.

C’è però qualche dubbio sulla sua collocazione tattica in questo nuovo 4-4-2. Potrebbe fare l’esterno destro, oppure il centrocampista centrale ma dovrà migliorare in fase difensiva e giocare meglio la palla. Vedremo se avrà una possibilità già domani sera in Coppa Italia contro il Torino ai quarti di finale.

