Le ultimissime di mercato in casa Milan per quanto riguarda le cessioni di Suso e Piatek. Le parole di Gianluca Di Marzio

Jesus Suso al Siviglia e Krzysztof Piatek al Tottenham. Sono queste le trattative più calde in uscita del Milan. La prima è molto più avanzata rispetto alla seconda ma la situazione per entrambe è ancora in fase di stallo. Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione questa sera.

Il suo intervento a Calciomercato – L’Originale è iniziato così: “Oggi non si sono sbloccate le trattative, né per Suso e né per Piatek. Ci sono discorsi con il Siviglia, trattativa avanzata, e col Tottenham. Non si è ancora arrivati ad un’intesa. Il Siviglia vuole il prestito di 18 mesi con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione in Champions. Il Milan vuole un obbligo più sicuro“.

A quanto pare, la situazione è praticamente uguale per quanto riguarda Piatek al Tottenham. Ecco le parole di conferma di Di Marzio: “Situazione uguale per Piatek al Tottenham. I rossoneri però se lo cedono lo vogliono fare alle proprie condizioni, e cioè venderlo ad una cifra importanti. Non ci sono stati sviluppi definitivi e questo condiziona le eventuali entrate“.

